三社電機製作所 [東証Ｓ] が4月24日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の12億円→11.3億円(前の期は11.8億円)に5.3％下方修正し、一転して3.6％減益見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の11.3億円→10.6億円(前年同期は8.5億円)に5.6％減額し、増益率が31.9％増→24.5％増に縮小する計算になる。