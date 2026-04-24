アルメタックス [東証Ｓ] が4月24日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の経常損益(非連結)を従来予想の1億7000万円の黒字→1億6000万円の黒字(前の期は7000万円の赤字)に5.9％下方修正した。ただ、通期の最終利益は従来予想の1億0500万円→1億6000万円(前の期は2700万円)に52.4％上方修正し、増益率が3.9倍→5.9倍に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-