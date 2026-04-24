キングジム [東証Ｐ] が4月24日大引け後(16:00)に決算を発表。26年6月期第3四半期累計(25年7月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比10.3％増の7.8億円に伸び、通期計画の12億円に対する進捗率は5年平均の60.5％を上回る65.8％に達した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-6月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比3.4倍の4.1億円に急拡大する計算になる。 直近3ヵ月