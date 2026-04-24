東急建設 [東証Ｐ] が4月24日大引け後(16:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の148億円→176億円(前の期は97億円)に18.9％上方修正し、増益率が52.6％増→81.4％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の92.4億円→120億円(前年同期は103億円)に30.3％増額し、一転して16.5％増益計算になる。