データホライゾン [東証Ｇ] が4月24日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の4億2000万円→1000万円に97.6％下方修正した。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の8億1100万円→4億0100万円に50.6％減額した計算になる。 ※25年3月期(9ヵ月決算)が決算期変更のため、前年同期に同じ期間がない場合は前年同