RE Shoppingは4月20日、福岡ソフトバンクホークス承認ライセンス商品「涼マント」(1万円)の先行販売を開始した。涼マント＋応援タオル＋パッケージのセット同商品は、電源不要で冷たさが持続する冷感ポンチョと応援タオルのセット。水で濡らして絞り、数回振るだけで気化熱が発生し、体感温度をマイナス15℃(製造元実測値)まで下げる。電池切れの心配がなく、効果が薄れても再び濡らして振れば何度でも冷却効果が復活するため、長