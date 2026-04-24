マウスコンピューターは4月24日、全国のマウスコンピューターダイレクトショップ、ならびにG-Tune：Garageにて、店舗限定のゴールデンウィークセールを開催すると発表した。ビジネスユースからゲーミングまで、幅広い用途のPCを特価で揃える。本日から開始し、2026年5月28日の各店閉店時間まで期間限定で実施する。マウスコンピューターが直営店舗でゴールデンウィークセール開始ダイレクトショップ限定でおすすめPCを特別価格にて