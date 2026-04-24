熱川バナナワニ園は4月23日、伊豆のクラフトビールメーカー「反射炉ビヤ」と共同開発した新商品『Izu Banana Pils(伊豆バナナピルス)』を発売する。Izu Banana Pils同商品は、これまでの完熟バナナを使用した濃厚なスタイルとは一線を画し、未完熟の「青バナナ」を採用しているのが特徴。バナナは、温泉熱を活用して栽培された台湾バナナ(仙人蕉)を使用した。あえて熟す前の青バナナを使うことで、特有の軽やかさとトロピカルな風