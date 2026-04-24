2026年第19回北京国際モーターショーは4月24日から5月3日まで、中国国際展覧センター（順義館）と首都国際会展センター（CIECC）で開催されます。今回のモーターショーは、総展示面積は38万平方メートルに達し、規模は世界モーターショーのトップに躍り出ました。出展する車は1451台で、そのうち初公開は181台、コンセプトカーは71台あります。（提供/CGTN Japanese）