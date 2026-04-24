明星企画は4月下旬より順次、福島の郷土民芸品をモチーフにした「赤べこぷっくりキラキラシール」(550円)を、県内の観光施設などで販売開始する。赤べこぷっくりきらきらシール同商品は、福島を代表する郷土民芸品「赤べこ」を身近に楽しんでもらうため開発した。赤べこの多様な表情やポーズをデザインしている。厚みのあるキラキラとした質感が特徴で、硬めの素材により凹みにくいのも特徴。さまざまなアイテムに貼って楽しむほか