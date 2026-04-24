村の駅は4月25日〜5月6日まで、開駅20周年を記念したスペシャル企画を、伊豆・村の駅(静岡県三島市)で開催する。村長やりすぎ2倍祭メニューの一例期間中は、価格据え置きで具材を2倍にする「村長やりすぎ2倍祭」を開催。しいたけバーガーやしらす丼、きのこそば、パンケーキなどをボリューム満点で提供する。「たまご専門店TAMAGOYA」には、通常の20倍サイズを誇る総重量5kgの「ドリームプリンパフェ」(2万2,000円)が登場する。