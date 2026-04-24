オリックスの平沼翔太外野手（28）が24日、京セラドームで日本ハム戦を戦う1軍本隊に今季初合流し、出場選手登録された。昨オフの現役ドラフトで西武から加入した左打ちのユーティリティープレーヤーは、ここまでファーム・リーグで打率・183、4打点。チームでは杉沢、広岡など野手にケガ人が相次ぎ、22日のロッテ戦で大城が左足首を痛めて翌日に登録抹消となったことで出番がめぐってきた。平沼はこの日の試合前練習後、「