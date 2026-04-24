おうち料理研究家のみきママが22日に自身のアメブロを更新。魚が苦手な人におすすめの一品を紹介した。【映像】みきママ、66歳の母を顔出しで公開「お綺麗なお母様」この日、みきママは「魚が苦手な人に絶対やって欲しいです!!」というタイトルでブログを更新し「フジッコさんのこもち昆布が魚をめちゃくちゃ美味しくしてくれます〜 まじすごい、こもち昆布!!」と絶賛。調理中の様子を説明している動画とともに「今までシソ昆