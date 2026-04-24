フジノネが運営するいちごスイーツ専門店「いちごBonBonBERRY ATAMI HOUSE.」(静岡県熱海市)は4月25日、夏の看板メニュー「ボンボンいちごおり」と新作「いちごボンボンフラッペ」を発売する。ボンボンいちごおり「ボンボンいちごおり」(850円)は、同店の夏の人気メニュー。静岡県産いちごをまるごと凍らせて作っいちごミルク氷に、真っ赤ないちごジュレをのせた。最後のひとくちまでおいしく味わえるよう、カップの下には濃厚ない