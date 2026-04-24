米連邦準備制度理事会（FRB）の建物＝2022年6月、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米連邦準備制度理事会（FRB）は28と29の両日、金融政策を協議する連邦公開市場委員会（FOMC）を開く。米国とイランの交戦を受けて原油価格が上昇し、インフレ再燃の警戒感が高まっている。中東情勢の先行きをなお見極めたいとして、3会合連続で政策金利を据え置く公算が大きい。パウエル議長の任期は5月15日まで。後任指名の承