立憲民主党の斎藤嘉隆国対委員長は24日、インテリジェンス（情報活動）の司令塔機能強化に向けた「国家情報会議」創設法案について、参院審議で修正を求めていく考えを示した。国会内で記者団に「野党でまとまり、修正して衆院に回付できないかを協議している」と述べた。与野党は24日の参院議院運営委員会理事会で、来月8日の参院本会議で審議入りする日程で合意した。少数与党の参院では法案を審議する内閣委員会の構成が、