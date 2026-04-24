農林水産省は24日、製造した総菜「プルコギ」に国産牛肉を使用していないのに原産地として「国産」と表示して販売していたなどとして、首都圏でスーパーを展開するOlympic（オリンピック、東京）に表示の是正と再発防止を指示した。少なくとも2024年5月から今年2月までに東京、千葉、神奈川、埼玉の4都県の約60店舗で販売したプルコギ約21万7千パックで事実と異なる表示をしていた。農水省によると、店舗で製造する「Olympicオ