認知症の高齢者らが、詐欺や悪質な訪問販売などの消費者被害に遭うケースが後を絶たない。判断能力が低下しているため、トラブルに巻き込まれるリスクが高く、被害に遭っていることに気づきにくい。被害を防ぐため、家族や近所の人など周囲の見守りが欠かせない。（三浦ちひろ）給湯器「母親が給湯器を買わされそうになった」。昨年１２月、千葉県八千代市の地域包括支援センターに、５０歳代の女性から電話で連絡が入った。女