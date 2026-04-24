経済産業省は、石油の国家備蓄放出の第2弾として、5月1日から順次、およそ20日分の追加放出すると発表しました。政府は、官民あわせておよそ8か月分あった石油備蓄のうち、3月下旬から国家備蓄30日分の放出を開始しています。これに追加して、5月1日から国家備蓄から20日分程度を放出すると発表しました。ホルムズ海峡以外の代替ルートからの調達を拡大した結果、2回目の放出量を絞り込めたということです。政府は、石油備蓄の放出