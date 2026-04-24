元メジャーリーガー・岩隈久志（45）の妻・まどかさん（43）が、お気に入りだという家族ショットを公開した。【映像】岩隈久志と難病を克服した長女の顔出し親子ショット2002年12月に岩隈と結婚し、4人の子どもがいるまどかさん。Instagramでは自宅でくつろぐ家族の様子や、夏休みに旅行を満喫する姿など、家族との日常を発信してきた。夫の岩隈は2018年12月21日に更新したInstagramで、長女が国指定の難病を持って生まれた