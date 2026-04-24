エスクは3月、鳥の飛来を防止する「バードストッパー・レーザータイプ」の最新モデルを発売した。「バードストッパー・レーザータイプ」最新モデル同製品は赤青緑の3色のレーザーを照射して、鳥の平衡感覚を狂わせる特許商品で、物理的な対策が難しい空間や広範囲の鳥害解決に寄与する。最新型は価格を据え置いたまま、可動域が水平540度、垂直270度へと飛躍的に向上し、1台でより広大な面積をカバーできるようになった。専用のス