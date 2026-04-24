総合経営が運営する「ホテルアインズ大阪門真市駅前 ととのい乃湯」は7月18日から、開業1周年を記念した感謝プランを販売する。ホテル外観同ホテルは、門真市駅から徒歩1分という好立地に加え、本格的なサウナ付き大浴場や羽釜ご飯の朝食が人気のホテル。2026年7月で開業1周年を迎える。これを記念し、通常よりお得な料金で宿泊できる感謝プランを3カ月間の期間限定で販売する。ととのい乃湯サウナ予約は公式サイトで受け付ける。