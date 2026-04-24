TCL Japanは3月19日、4K Mini LEDテレビ「TCL A400 Pro」シリーズの先行支援受付を、クラウドファンディングプラットフォーム「GREEN FUNDING」で開始した。「TCL A400 Pro」シリーズ同社では、テレビを"空間に調和するアート作品"として日常に取り入れる、新しいライフスタイルを提案している。「A400 Pro NXTVISION TV」シリーズは、未視聴時に世界の名画を表示できる「アートギャラリーモード」を搭載。テレビを家電として置く