ユアサプライムスは4月中旬、ガードに触れると運転を自動停止する「あんしんタッチ機能」を搭載した「タッチストップ DCリビング扇風機」を発売する。タッチストップ DCリビング扇風機同商品の最大の特徴は、ガードに触れた瞬間に作動する「タッチストップ機能」。手が触れると即座に運転を一時停止し、約5秒後に自動で再開する。さらに、10秒間触れ続けた場合には電源が完全にオフになる設計を採用した。子どもがガードをつかんで