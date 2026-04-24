デスク向けタップ、完成していたのか…。いつも頭を悩ませるデスク周りの配線問題。大抵はこのデカいACアダプタどう刺せばいいねん！ で苦しむかと思います。アイツラが隣の差込口まで占拠するもんだから、いつもタコ足でカオス。その問題を解決できるアイテムとして、差込口が回転するよ系タップがありますが、その中でも「完成形では？」みたいなヤツを見つけました。 サンワサプライ 回転タップ 3,836円