病気ではないが決して快調でもない……。年を重ねると増えてくる“なんとなく不調”に効く体操を、ごぼう先生が毎回ひとつ考案。体を動かして、不調を撃退しよう！■今週の体操は…「ぽっこりお腹改善」に「スーパーマンポーズ」年齢とともに衰えていく筋肉。そんな筋力の低下がもたらすのが「ぽっこりお腹」。お腹まわりの筋肉（腹直筋、腹斜筋、腹横筋）が弱くなり、内臓や脂肪の重みが支えられずに、だらしないお腹になってしま