4月21日から23日にかけて行われた靖国神社の春の例大祭。高市早苗首相（65）は21日に「内閣総理大臣 高市早苗」の名で「真榊（まさかき）」と呼ばれる供物を奉納し、期間中の参拝は見送ったが、閣僚からは城内実経済財政担当大臣（61）が22日に参拝に訪れた。いっぽう、超党派で構成される「みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会」に所属する議員は22日に集団で参拝。総勢126名の与野党議員が参拝し、会長を務める自民党の逢沢