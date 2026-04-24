ハンバーガーに変装することも！ この日はピーナッツに扮したにこ君ですが、別の日には別の食べ物の仮装をすることも。ある日は、飼い主さんに用意してもらったハンバーガーの被り物を着ることになったにこ君。ハンバーガーの具が入っている部分から顔を覗かせた姿がなんとも可愛らしいです。 にこ君の体が薄茶色のこともあって、その姿はまるでフィレオフィッシュバーガ&