愛猫さんとひとつの布団で一緒に寝るのは、飼い主さんにとって何ものにも代えがたい至福の時間。しかし、無意識に猫さんの機嫌を損ねてしまうこともあるようで…？ 猫あるあるな光景が反響を呼んだ投稿は、記事執筆時点で112万回再生を突破。「だよねー」「説教だけで済まなかったのねw」「爆笑しましたw」といったコメントが寄せられています。 【動画：猫といっしょに寝ている最中、『寝返り』を打ったら…『まさか