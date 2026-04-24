うまくやりくりすれば最大12連休となるゴールデンウィーク、お天気はどうなのか。2026年4月24日放送「めざましテレビ」（フジテレビ）の「NEWSカイトウ」コーナーで、気象予報士の天達武史さんが解説した。雨雲の動きが速い「このGWは目まぐるしく天気が変わりそうです。雨雲がとにかくスプリンター、動きが早いんです」という。「初日の25日はよく晴れるんですけど、26日夜は東京でも雨が降り出します。ただ、翌27日の午前中には