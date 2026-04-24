猫がする『甘えている』とは限らない行動4選 1.後ろをついてくる 猫が後ろをついてくる行動は、例えばお出かけの準備をしているときによく見られます。ここで多くの飼い主さんが「いなくなるのが寂しくて甘えているんだな」と感じるかもしれません。 しかし実際は、出かける前のごはんや遊びを催促しているだけという可能性も。筆者の愛猫はまさにそのタイプで、最終的にキャットフードが収納されている扉