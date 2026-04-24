首位オリックスから最下位ロッテまで、4.5ゲーム差内にひしめく混戦状態のパ・リーグ。一進一退の攻防が続く中、「こんなはずでは……」とクビをひねっているのが4位の日本ハムではないか。【もっと読む】伊藤大海が受けた甚大被害 WBC「本当の戦犯」は侍ジャパンのベンチだった！開幕カードでソフトバンクに3タテを食らうなど、昨季優勝を争ったライバルに5戦5敗。打線こそ、いずれもリーグトップの108得点、34本塁打と破壊力