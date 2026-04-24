女優の由美かおる(75)が、AIが作成した二十歳の自身の画像をインスタグラムに公開した。 【写真】AIが作った二十歳の由美かおる今とほとんど変わらない 由美は18日に更新したインスタグラムで「55年前の由美かおるです！AIが作成した20歳の由美かおるです、、、デビュー当時の面影が、、、(笑) スリーサイズは維持できています！」と投稿した。 由美は23日に大阪市内で行われた映画「小春日和～India