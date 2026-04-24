加藤汽船グループのスタンプラリー 神戸―小豆島―高松を結ぶジャンボフェリー（本社：神戸市）は、加藤汽船グループ創業150年を記念した企画に「記念スタンプラリー」を4月27日から実施いたします。 港やバスターミナルで専用台紙を入手し、グループ各社の船や港、バスターミナルなどを巡り、各スポットでスタンプを集めることで、達成状況に応じた称号を獲得