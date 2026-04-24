2026年4月24日（金）、全国のファミリーマート約8,500店で、小嶋陽菜さんがプロデュースするビューティブランド「Her lip to BEAUTY（ハーリップトゥビューティ）」のボディミストが限定発売されました！（写真）ファミマで買える！小嶋陽菜プロデュース「Her lip to BEAUTY」限定ボディミスト今回は、Her lip toが大好きなライターが実際に購入。SNSで話題のボディミストを徹底レビューします♪完売必至！ファミマ限定「Her lip t