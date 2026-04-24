ホワイトソックス・村上宗隆（26）が、日本時間24日のダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」で出場して5打数1安打3三振。相手の先発右腕ソロカから三回、右前打を放ったが、ダ軍投手陣に3三振を喫して、期待された6試合連続本塁打はならなかった。【もっと読む】Rソックス吉田正尚が今オフ“クビ”の危機…日本球界復帰いよいよ現実味前日の23日は5試合連続本塁打を放って、ヤンキース・ジャッジを抜いてアストロズ・アルバレ