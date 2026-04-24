投手として無双状態になりつつある。【もっと読む】“幼稚さ”露呈した佐々木朗希「報奨金事件」日本時間23日のジャイアンツ戦に先発、6回を投げて5安打無失点、7奪三振だった大谷翔平（31=ドジャース）のことだ。この日で規定投球回に達し、防御率0.38はリーグで断然トップ。投手として抜けた存在になってきた一方で、打つ方はいまひとつだ。「1番・投手、DH」のリアル二刀流でフル出場したこの日は4打数無安打で、昨年8月