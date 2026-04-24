「T-Watch Ultra」はオープンソースデバイス開発企業のLILYGOによって設計されたスマートウォッチです。ユーザーが自由にカスタム可能でありながら、IP65の防水・防塵性能を備えています。T-Watch Ultra - LILYGO®https://lilygo.cc/en-us/products/t-watch-ultraT-Watch Ultraの見た目はこんな感じ。付属のバンドは面ファスナーで固定するタイプです。本体部分の寸法は63.5mm×49mm×22mmです。画面は有機EL(AMOLED)ディスプ