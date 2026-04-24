◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」１９６２年に新人ながら巨人の開幕投手を務めた城之内邦雄さん（８６）。６４年ぶりに竹丸和幸投手（２４）が大役を務めることに関連して、ペナントレース開幕前日に撮影のため都内の自宅に向かった。ペン記者は同行せず、単独での訪問。大雨の中、約束の時間に緊張しながらインターホンを鳴らした。「ライターの方は？」と不思議がる夫人に、「今夜は撮影のみで、すぐにおいとまします」