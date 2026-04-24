ＡＣミラン所属のポルトガル代表ＦＷラファエル・レオン（２６）の獲得を巡り、マンチェスターＣ、マンチェスターＵ、リバプール、Ｒマドリードの４大クラブが争奪戦を繰り広げていることが２４日までに明らかになった。英大衆紙「デイリー・メール」によると、ＡＣミランは今季終了後に収支均衡のため、レオンを含めた主力選手の放出を受け入れる構えを見せているという。同紙の報道によると、今季の優勝が地元ライバル・イ