二子玉川ライズ・ショッピングセンターに「ディズニーストア 二子玉川ライズ S.C.店」がグランドオープン！オープンを記念し、「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」をデザインした店舗限定グッズの発売やプレゼントキャンペーンなども実施されます☆ 「ディズニーストア 二子玉川ライズ S.C.店」グランドオープン グランドオープン日：2026年5月27日（水）※グランドオープン当日は、ディズニーストアクラブアプ