ロッテは２４日、７月１０日のオリックス戦（ＺＯＺＯ）から計１３試合で着用する「ＢＬＡＣＫＳＵＭＭＥＲユニホーム」のデザインを発表した。夏のスペシャルイベント「ＢＬＡＣＫＳＵＭＭＥＲＷＥＥＫｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙクーリッシュ」を６年連続で開催。今年は「サイバーライクなエッセンスを取り入れた未来的なデザイン」をコンセプトとしている。マリーンズオンラインストアにて同ユニホームとキャップの先