今夏の世界少年野球大会などの代表選手を選ぶ「２０２６年度関西ブロックトライアウト」が大阪府大東市内で開催され、１０支部から選出された８６人が参加した。関西ブロックのトライアウトは１８、１９日に大阪・大東市の龍間ぐりーんふぃーるどなどで開催。今夏の「世界少年野球大会」（７月２８日〜８月４日予定、イタリア）、「第２６回ボーイズリーグ鶴岡一人記念大会」（８月２０〜２２日、静岡県）、「ＪＵＮＩＯＲ