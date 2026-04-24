ゴールデンウィークの空の便の予約状況が発表され、大手2社とも去年を上回る好調を見せています。今月29日から来月6日までのゴールデンウイークの予約状況について、全日空は、国内線はおよそ106万人、国際線はおよそ21万人でいずれも前の年をおよそ16パーセント上回りました。国内線では北海道方面、国際線では東南アジア方面が好調です。また日本航空は、国内線はおよそ78万人、国際線はおよそ17万人でいずれも前の年を上回って