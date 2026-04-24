衣替えのシーズン、冬物の衣類や布団などを次のシーズンまで黄ばみや臭いを防いで保管する方法を“プロ主婦”に聞いた。重要なのは洗い方としまうタイミング、そして保管方法だという。ことしは28日（火）頃が“リミット”になりそうだ。「洗い方」「しまうタイミング」が重要早くも夏を感じる陽気の日が増え、衣替えシーズンが到来した。町で衣類や布団などの洗い方・しまい方を聞くと「普段通り洗濯してからしまう」「毛布など冬