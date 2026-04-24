こんにちは。韓国在住のライターで撮影コーディネーターの二俣愛子です。最近、友人や知人からも「韓国旅行が高くなった」「飛行機代が急に上がった」という声をよく聞くようになりました。私自身も実際に飛行機のチケットをよく比較サイトでチェックしているのですが、値段が上がったなと感じております。その大きな原因は、ずばり燃油サーチャージの値上がり！今回の記事では「燃油サーチャージとはそもそも何か？」という基本か