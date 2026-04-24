北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄した疑いで、動物園に勤務する男性が事情聴取を受けていることがわかりました。旭山動物園から中継です。事情聴取を受けているのは旭川市の職員で、旭山動物園に勤務する30代の男性です。男性は任意の聴取に対し、「妻の遺体を焼却炉に遺棄した」などと供述しているということです。捜査関係者によりますと女性の関係者から、行方不明届が出され、男性に任意で事情を聴いていたと