松本デジタル大臣は政府が導入の検討を進める「給付付き税額控除」をめぐり、デジタル庁が“2,3年は必要”としていたシステム整備にかかる期間について、短縮できないか「既に検討している」と明らかにしました。高市総理は所得税の減税と現金給付を組み合わせた「給付付き税額控除」の導入を目指し、その“つなぎ”として、食料品の消費税を2年間ゼロにすることについて、「社会保障国民会議」を設置し、議論を進めています。21日