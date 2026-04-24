日本時間24日、ドジャースは敵地・オラクルパークで地区ライバルのジャイアンツと対戦。序盤から試合を優位に進めたドジャースが3-0で勝利し、連敗を2で止めた。1番指名打者で出場した大谷翔平は5打数無安打2三振で、この日もバットから快音は聞かれず。これで9試合ノーアーチと、打撃はやや低迷している。◆9試合ノーアーチ…大谷翔平の打撃不振が続く背景主砲の不振が続く中で、勝利に大きく貢献したのは、この日の先発マ