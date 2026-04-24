海上自衛隊は24日、2024年11月に木造の掃海艇「うくしま」が福岡県沖で火災を起こし沈没した事故の調査結果を公表した。2024年11月、福岡県宗像市の沖合を航行中の掃海艇「うくしま」から火が出て、機関室当直員として消火活動を続けた隊員1人が死亡、1人が負傷し、艇はその後沈没した。海上自衛隊は、船体を引き上げるなどして調査を進めた結果、エンジンの上を通る配管の継ぎ目から燃料が漏れ、エンジン排気管の高温部分に触れて